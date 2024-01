Beautiful anticipazioni dal 15 al 20 gennaio

Nella settimana che va dal 15 al 20 gennaio, Beautiful si prospetta imperdibile. Secondo le anticipazioni, tratte dalle trame americane, accadrà di tutto.

Beautiful: le anticipazioni dal 15 al 20 gennaio

Le anticipazioni di Beautiful, della settimana che va da lunedì 15 a venerdì 20 gennaio 2024, prospettano puntate imperdibili. Taylor racconta a Ridge del loro bacio a Monaco e sottolinea che Brooke tradirà di nuovo la sua fiducia. E’ per questo che spera che lui apra gli occhi e torni con lei. Eric saluta Nikki Newman, arrivata per ritirare un vestito per il rinnovo dei voti di Summer, mentre Eric, Hope e Steffy guardano Nikki mentre ammira l’abito. A questo punto, Steffy chiede scusa per l’assenza di Ridge e Nikki le chiede se si sono ripresi dalla tragedia con Sheila. Intanto, Deacon dice a Sheila che vuole restare fuori dalla prigione, ma che vivere nel suo appartamento non lo aiuta. Non solo, le rinfaccia anche la sua fantasia di riunirsi con Finn e Hayes. Thomas racconta a Taylor la visita di Brooke e ammette che ha paura per il coltello che aveva in mano.

Beautiful, anticipazioni: Brooke mette in guardia Ridge

Le anticipazioni di Beautiful dal 15 al 20 gennaio proseguono con Brooke che dice a Ridge di non essere convinta che Douglas possa essere al sicuro con Thomas. Non solo, la donna è pronta ad avvertire i servizi sociali se il bambino dovesse essere affidato a lui. Intanto, Nikki si ferma in città e incontra Deacon con la speranza di avere informazioni su Diane. mentre Hope e Steffy hanno una discussione. Liam becca Brooke mentre racconta ad Hope la storia del coltello di Thomas. Nello stesso momento, Ridge rivela a Thomas che Brooke ha minacciato di chiamare i servizi sociali e va su tutte le furie. Brooke è convinta che Thomas abbia ancora una volta ingannato tutti, motivo per cui si mette in contatto con i servizi sociali. Questi ultimi arrivano a casa di Ridge mentre il nonno sta giocando a dama con il nipote.

Beautiful, anticipazioni: chi ha chiamato i servizi sociali

Gli agenti dei servizi sociali si presentano dai Forrester per controllare il benessere del bambino. Steffy si confida con Finn, Paris e Zende, rivelando che Brooke sta facendo impazzire la sua famiglia. Nel frattempo, Brooke e Hope non si trovano d’accordo su Thomas, mentre quest’ultimo e il padre fanno di tutto per rassicurare gli assistenti sociali sul benessere di Douglas. Gli agenti riescono a parlare con il bambino e gli chiedono notizie sulla vicenda del coltello. Il bimbo sottolinea che non c’è stato alcun incidente con il coltello. Appena vanno via, Ridge, infuriato, chiama Brooke per sapere se è stata lei a chiamare i servizi sociali.