Belen Rodriguez racconta un aneddoto su Stefano De Martino ai tempi di Amici di Maria De Filippi.

Belen Rodriguez e Stefano De Martino sono tornati ad essere una coppia. Entrambi cercano di centellinare le dichiarazioni sul ritorno di fiamma, ma la showgirl argentina ha raccontato un aneddoto interessante sui tempi di Amici di Maria De Filippi.

Da circa dieci anni, Belen Rodriguez e Stefano De Martino non fanno altro che amarsi, lasciarsi e ritrovarsi. Dopo la nascita della piccola Luna Marì, avuta da Antonino Spinalbese, la showgirl argentina è tornata tra le braccia dell’ex marito. I due hanno deciso di dare una terza possibilità alla loro unione, ma questa volta ne vogliono parlare pubblicamente il meno possibile. La Rodriguez, però, ha raccontato un aneddoto interessante sui tempi ad Amici di Maria De Filippi, quando Stefano era un ballerino professionista.

Belen, ospite di Verissimo, ha dichiarato:

“Una volta abbiamo litigato io e mia sorella. Cecilia mi ha lasciata perché è tornata in Argentina per un fidanzato. Mi ha abbandonata che io ero incinta. Poi mi ha mandato la mamma in Italia, ma dopo diverso tempo. Io sono rimasta a Roma da sola, perché Stefano faceva Amici ed era un ballerino all’epoca. Lui se ne andava alle 9 del mattino e tornava alle 11 di sera. Se non balla più? Adesso balla e fa tanto altro. Di lui posso dirti che per me è un bello che balla!”.