Belen, Cattelan rompe il silenzio: "Non ha più risposto al telefono"

A La Volta Buona, il programma condotto da Caterina Balivo su Rai1, Alessandro Cattelan ha svelato perché Belen Rodriguez sarebbe stata assente al suo show.

Alessandro Cattelan rompe il silenzio su Belen

Belen Rodriguez avrebbe dovuto essere ospite a Stasera c’è Cattelan ma lo stesso conduttore ha svelato a La Volta Buona che, all’ultimo, la showgirl avrebbe smesso di rispondere al telefono. “Doveva venire Belen, mi ha detto ‘cantiamo una canzone’ e poi non ha più risposto al telefono; ha fatto come Lukaku”, ha dichiarato ironico Alessandro Cattelan, che poi ha aggiunto: “Pare che non stia benissimo quindi le auguriamo di rimettersi”.

In tanti si chiedono che fine abbia fatto la showgirl che, già da diversi giorni, non appare sui social. Negli ultimi mesi la Rodriguez è stata più volte al centro del gossip per via della sua relazione naufragata con Stefano De Martino e per via dell’inizio della sua liaison con Elio Lorenzoni, imprenditore bresciano e suo vecchio amico. Al momento i due non hanno rilasciato dichiarazioni sulla loro storia d’amore e in tanti, tra i fan, sono impazienti di saperne di più. Intanto si vocifera che presto De Martino potrebbe essere intervistato a Belve e in tanti si chiedono se svelerà alcuni retroscena sulla fine della loro storia d’amore.