Belen mano nella mano con l’ex per le vie di Milano: è ritorno di fiamma?

Gli occhi dei paparazzi si sono nuovamente posati su una coppia che continua a far parlare di sé: la celebre showgirl argentina, Belen, e l’ingegnere siciliano. Dopo un periodo di apparente lontananza, i due sono stati sorpresi insieme per le vie di Milano, alimentando le ipotesi su un possibile ritorno di fiamma. Tra sguardi complici e momenti di intimità, cosa sta davvero accadendo tra loro? Scopriamo i dettagli di questo incontro che ha catturato l’attenzione di tutti.

La storia tra Belen Rodriguez e Angelo Galvano è iniziata circa un anno e mezzo fa, dopo la separazione da Elio Lorenzoni. Dopo un’estate turbolenta, a settembre la relazione era stata ufficializzata sui social con una foto di Angelo condivisa da Belen. Tuttavia, in autunno la coppia sembrava essersi allontanata, complici anche le difficoltà personali di Belen. Tuttavia, adesso, a distanza di mesi, Angelo è tornato a farsi vedere al fianco della showgirl.

Belen Rodriguez e Angelo Edoardo Galvano sono stati di nuovo paparazzati insieme per le vie di Brera, a Milano, mano nella mano. Un gesto semplice ma significativo, che lascia ipotizzare un legame più profondo di una semplice amicizia.

Il settimanale Oggi ha immortalato la showgirl argentina e l’ingegnere siciliano. Non è la prima volta che vengono visti insieme, ma stavolta la loro sintonia sembra essere più evidente.

“Passeggiano senza nascondersi dopo mesi in cui non apparivano più insieme in pubblico. La loro intesa è palpabile, le loro mani più volte si sfiorano timidamente, si accarezzano senza stringersi“.