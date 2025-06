Belen sorprende tutti: il gesto inaspettato per Stefano De Martino e la figli...

Belen sorprende tutti: il gesto inaspettato per Stefano De Martino e la figli...

Belen Rodriguez non smette mai di far parlare di sé. Dopo settimane di rumors sul suo possibile riavvicinamento ad Angelo Edoardo Galvano e voci di tensioni con la sorella Cecilia, la showgirl ha deciso di rompere il silenzio rispondendo alle curiosità dei fan. Tra le sue dichiarazioni, non sono mancati riferimenti inaspettati a Stefano De Martino, riaccendendo così l’attenzione su uno dei capitoli più seguiti della sua vita privata.

Belen e Cecilia Rodriguez: tensioni e silenzi, mentre Stefano De Martino conquista il gossip, lei sorprende sui social

Negli ultimi mesi, il rapporto tra Belen Rodriguez e sua sorella Cecilia è stato al centro di molte speculazioni. Nonostante le due abbiano collaborato in diversi progetti lavorativi, come le loro linee di moda, i fan hanno notato una certa distanza tra loro, sia sui social che nella vita privata. Questo clima di silenzio ha alimentato voci di tensioni, che hanno acceso ulteriormente la curiosità di chi segue con attenzione ogni loro passo.

Intanto, mentre Stefano De Martino viene immortalato dai fotografi accanto a nuove presunte relazioni, Belen sorprende tutti con un gesto inatteso sui social, catturando l’attenzione dei fan e alimentando nuove speculazioni.

Belen, colpo di scena: il doppio gesto per Stefano De Martino e la figlia di Cecilia

Belen Rodriguez è tornata a indossare la fede nuziale, un dettaglio notato dai suoi follower nel suo ultimo video Instagram. Ma la showgirl ha chiarito subito: non si tratta di un ritorno con Stefano De Martino, bensì di un gesto di amore verso se stessa. “Sono sposata con me stessa”, ha detto, confermando di voler conservare un simbolo importante nonostante la fine del matrimonio.

Con questo gesto, Belen ha anche smentito le voci su un riavvicinamento con Angelo Edoardo Galvano, confermando di essere single e in un momento di cambiamenti importanti nella sua vita, come dichiarato in una recente intervista a Fabio Fazio:

“Un momento di cambiamenti. Sono single per la prima volta dopo 20 anni, ho cambiato rete, ho tagliato i capelli, e ho anche compiuto 40 anni… E sì sto molto bene”.

Durante la stessa sessione di domande e risposte, Belen ha affrontato per la prima volta il tema della gravidanza della sorella Cecilia, con cui i rapporti sembrerebbero tesi. A chi le ha fatto gli auguri per l’arrivo del primo nipote, ha risposto con un semplice “Grazie mille” accompagnato da un cuore, un gesto che lascia intendere un clima più sereno tra le due.