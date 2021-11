Belen e Damiano David smentiscono il flirt: le risposte ai fan

Belen Rodriguez e Damiano dei Maneskin hanno smentito le voci in circolazione in merito al loro presunto flirt.

Belen Rodriguez e Daminao David sono finiti al centro del gossip per una loro presunta liaison. La showgirl argentina e il cantante hanno smentito le voci in circolazione.

Belen Rodriguez e Damiano David: la smentita

Nessun flirt in corso tra Belen Rodriguez e Damiano David: la voce è diventata sempre più insistente nelle ultime ore ma è stata smentita dai due diretti interessati.

Per la precisione Belen, interpellata dai fan in merito all’ipotesi del flirt con Damiano, ha affermato: “Ma no! Siamo amici e li stimo da morire da sempre”. Il cantante invece ha postato una foto del suo viso contratto in una smorfia e ha scritto via social: “Sto leggendo un sacco di s****te!”.

Belen al momento sarebbe al centro di una crisi sentimentale con il suo compagno, Antonino Spinalbese, padre di sua figlia Luna Marì.

Damiano David invece è felicemente legato alla modella Giorgia Soleri, che ha da poco annunciato la loro ferma intenzione di andare a vivere insieme. Belen sarebbe una fan sfegata dei Maneskin e tra lei e il cantante non esisterebbe dunque alcun legame sentimentale.

Belen Rodriguez: la crisi

Da settimane circolano voci riguardanti una presunta crisi sentimentale tra la showgirl e il suo compagno, Antonino Spinalbese, con cui da tempo non appare più insieme sui social.

Non è chiaro cosa abbia indotto i due ad allontanarsi e per il momento entrambi hanno preferito mantenere il silenzio in merito alla vicenda. Belen non ha rotto il silenzio neanche quando, alcuni giorni fa, Antonino ha avuto un grave incidente d’auto. La piccola Luna Marì al momento continua a vivere con la showgirl.

Belen Rodriguez: la vita privata

Per la showgirl argentina quella con Antonino Spinalbese è stata la prima storia importante dopo la sua rottura con Stefano De Martino, padre di suo figlio Santiago.

I due erano convolati a nozze nel 2015 e poi, dopo una lunga separazione, erano tornati insieme nel 2019, dicendosi intenzionati ad avere un altro figli. Qualcosa tra i due deve essere andato storto durante il lockdown del 2020 e infatti pochi mesi dopo la chiusura generale dovuta all’emergenza Coronavirus hanno annunciato il loro addio. Pochi mesi dopo Belen era uscita allo scoperto con Antonino Spinalbese e fino a poche settimane fa tra i due tutto sembrava scorrere liscio come l’olio.