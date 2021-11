Belén Rodriguez e Damiano dei Maneskin si frequentano? I dettagli

Da qualche ora sui social gira voce che tra la showgirl Belén Rodriguez e il cantante Damiano ci sia del tenero.

Nelle ultime ore si vocifera una frequentazione tra il cantante dei Maneskin e la showgirl argentina, ma cosa c’è di vero?

Tra i due c’è del tenero?

Le indiscrezioni sui social, come ben sappiamo, si diffondono molto rapidamente ed è proprio questo il caso di quanto sta accadendo a proposito di una presunta frequentazione tra Belen Rodriguez, in crisi col fidanzato Antonino Spinalbese, e Damiano dei Maneskin, ufficialmente fidanzato con l’influencer Giorgia Soleri.

A lanciare il gossip è stata Deianira Marzano, l’influencer che dei pettegolezzi lanciati online ha fatto una carriera. La stessa influencer Marzano si è detta perplessa di quanto è emerso, ma dichiara: “Questo è quello che si vocifera nell’ambiente”.

Com’è nato il pettegolezzo

Il tutto è nato dall’influencer Deianira che ha pubblicato sul suo Instagram alcuni messaggi di un follower che parla della frequentazione tra i due. L’utente in questione ha scritto che lo scoop arriverebbe da X Factor, da un proprio conoscente che sta partecipando all’edizione 2021.

In un altro messaggio poi, giunto da una seconda persona, si parla addirittura di una voce che circola da anni. Non c’è nulla di sicuro, ma i diretti interessati non hanno ancora smentito niente. Di certo, ora, sappiamo che Damiano è lontano: tre Ema e tappe del tour in Europa e negli Stati Uniti, per questo si trova sempre lontano dall’Italia.