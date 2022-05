Belen e De Martino insieme a Capri: le foto del weekend romantico

Belen Rodriguez e Stefano De Martino hanno trascorso un romantico weekend a Capri e Chi ha pubblicato le loro prime foto insieme.

Belen Rodriguez e Stefano De Martino sono stati paparazzati da Chi mentre trascorrevano un romantico weekend in barca tra le meravigliose acque di Capri e Posillipo.

Belen Rodriguez e Stefano De Martino in barca

Belen Rodriguez e Stefano De Martino sembrano essere ormai tornati ufficialmente insieme: i due sono stati avvistati da Chi mentre trascorrevano un romantico weekend in barca, senza i loro figli.

Tra balli e bicchieri di champagne, i due hanno trascorso un weekend all’insegna del relax sulle acque cristalline di Posillipo e a seguire hanno mangiato in un prestigioso ristorante della zona. I piccoli Santiago e Luna Marì sono rimasti invece a casa con i nonni, Gustavo e Veronica Cozzani.

Belen Rodriguez: il ritorno di fiamma

Per il momento Belen Rodriguez e il suo ex marito hanno deciso di vivere questo secondo ritorno di fiamma stando lontani da occhi indiscreti e i due non hanno ancora confermato ufficialmente la loro storia d’amore.

“Non mi va di raccontarmi in questa fase, mi sto occupando di me.

Me lo dovevo. Che con Stefano ci rivediamo, non è una novità. Ma noi donne non abbiamo bisogno per forza di un uomo per essere complete. Prima pensavo che senza un compagno la mia vita non fosse completa. Non è così”, ha dichiarato la showgirl dopo esser stata avvistati in compagnia del suo ex marito. La storia tra i due questa volta è destinata a durare? In tanti tra i loro fan sperano di saperne presto di più, ma al momento i due mantengono il più totale silenzio.