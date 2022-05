Belen Rodriguez e Stefano De Martino hanno scelto di pranzare in auto per sfuggire agli sguardi indiscreti dei paparazzi.

Dopo che nelle ultime settimane sono stati spesso avvistati insieme in dei resort e ristoranti di lusso, Belen Rodriguez e Stefano De Martino sono stati avvistati mentre pranzavano con il figlio Santiago in auto.

Belen e Stefano: il pranzo low cost

Per sfuggire alle attenzioni morbose dei paparazzi milanesi, Belen Rodriguez e Stefano De Martino – che da alcuni mesi sarebbero tornati a frequentarsi – hanno deciso di pranzare in auto con il figlio Santiago, prendendo il pranzo in un comune fast food. L’attenzione sulla coppia si è riaccesa da quando è diventato chiaro che i due fossero tornati a frequentarsi e in tanti si chiedono se questa volta la loro unione sia destinata a durare.

Entrambi hanno preferito mantenere il massimo riserbo sulla questione e in tanti si chiedono se si decideranno a uscire allo scoperto.

Gli avvistamenti

Negli ultimi mesi i due sono stati spesso avvistati insieme a Milano (e in particolare la showgirl è stata vista andare a casa dell’ex marito nel cuore della notte) e poi a Napoli, dove hanno trascorso un weekend all’insegna dell’amore, e ancora in Franciacorta.

Secondo indiscrezioni i due sarebbero tornati insieme durante le vacanze di natale e all’indomani dalla discussa rottura tra la showgirl argentina e Antonino Spinalbese, padre della sua seconda figlia, Luna Marì.

I due si erano detti addio appena pochi mesi dopo la nascita della bambina, rimasta a vivere insieme alla madre e al figlio Santiago. Al momento Belen ha specificato di volersi “bastare” da sola e per questo non sarebbe ancora tornata a vivere con l’ex marito.