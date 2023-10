Belen furiosa per le critiche su Elio Lorenzoni: "Non intendo accontentarmi!"

Belen Rodriguez non avrebbe affatto gradito le critiche a lei rivolte per la sua storia con Elio Lorenzoni e, in queste ore, si è abbandonata a un duro sfogo via social.

Belen Rodriguez: le critiche di Elio Lorenzoni

Belen Rodriguez è stata travolta da una valanga di critiche per la sua storia d’amore con Elio Lorenzoni, sbocciata all’indomani dalla sua terza rottura dal marito, Stefano De Martino. In queste ore, sui social, la showgirl si è abbandonata ad un duro sfogo relativo alla sua vita privata, e ha scritto: “Non intendo vivere una vita facile senza scomodarmi, non intendo accontentarmi, non intendo far finta di non vedere, di non sentire. Perché sento i miei sensi risvegliarsi dopo un inestimabile letargo. Intendo sventrare il mio sentiero burlandomi di quelle facce mascherate che balbettano ignoranza. Rido forte senza spostare lo sguardo, tutto quanto in me sorride, e non intendo fermarmi.”

In tanti hanno affermato che quello tra lei ed Elio sarebbe “un copione già scritto” e si chiedono se la nuova storia d’amore della showgirl sia destinata a durare. Negli ultimi mesi Belen sarebbe apparsa visibilmente dimagrita e in tanti credono che sia ancora fortemente provata dal suo addio a De Martino.