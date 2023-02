Belen, le labbra gonfie indignano i fan: "Ti sei rovinata"

Belen Rodriguez ha pubblicato un semplice tutorial di trucco sui social e ha finito per essere bersaglaita di critiche a causa dei suoi presunti abusi con la chirurgia plastica.

Belen Rodriguez e le labbra gonfie

Nelle ultime ore Belen ha pubblicato un video di make up sui social, ma l’aspetto gonfio delle sue labbra ha generato un vero e proprio putiferio in rete. In tantissimi sui social hanno preso di mira la showgirl, che avrebbe esagerato con la chirurgia: “Hai rovinato un viso bellissimo, la ricerca della perfezione è distruttiva” le scrive qualcuno, mentre un altro ha aggiunto: “Labbra esagerate, ma perché devono sempre stravolgere la bellezza naturale?”, e ancora: “Cambia chirurgo ti ha fatto una bocca orrenda”, “Cosa ti è successo alle labbra”.

Belen non ha replicato alle critiche ma, in passato, non ha fatto segreto di essere ricorsa alla chirurgia. “Con la mia faccia faccio quello che voglio. Pensano che io vada a lavorare e invece di tornare a casa passi dal chirurgo plastico. Le critiche all’inizio mi danno fastidio, poi me le lascio scivolare addosso”, aveva replicato in un caso la showgirl, presa di mira per i suoi abusi con il bisturi.

Critiche escluse, la showgirl sembra essere finalmente serena: oggi al suo fianco è di nuovo presente l’ex marito Stefano De Martino, con cui avrebbe ritrovato l’armonia a seguito della nascita di sua figlia Luna Marì (avuta insieme ad Antonino Spinalbese).

Il ballerino ha confessato di considerare la figlia della showgirl come se fosse sua nipote.