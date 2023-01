Belen Rodriguez, la figlia dice solo 'papà': la reazione della showgirl

Belen Rodriguez si è mostrata via social insieme a sua figlia Luna Marì che a quanto pare non riuscirebbe a dire la parola “mamma” ma soltanto “papà”.

Belen Rodriguez: la figlia dice solo papà

La piccola Luna Marì ha compiuto un anno e mezzo e ha iniziato a dire le sue prime parole. Attraverso i social Belen Rodriguez si è mostrata durante un momento di gioco e tenerezze con la bambina, che nel video si sente ripetere più volte “papà”. La showgirl ha quindi detto ironica: “Sì, lo so che sono papà per te”, e ancora: “Non c’è verso che mi chiami mamma”.

Belen non ha menzionato il suo ex, Antonino Spinalbese, che da settembre è recluso nella casa del GF Vip e per questo non ha più potuto vedere sua figlia. I due hanno cercato di mantenere rapporti pacifici per il bene della bambina, ma Antonino non ha fatto segreto che i suoi rapporti con la showgirl argentina sarebbero praticamente inesistenti. I due hanno avuto la piccola Luna ad appena un anno dall’inizio della loro liaison, e si sono separati circa due mesi dopo la nascita della bambina.

Oggi Luna abita con sua madre, suo fratello Santiago e il marito di Belen, Stefano De Martino, con cui lei oggi sembra aver ritrovato la serenità.

In tanti si chiedono se la coppia in futuro allargherà ulteriormente la famiglia, ma al momento sulla questione non è dato sapere di più e i due continuano a mantenere il massimo riserbo sulla questione.