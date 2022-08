Belen Rodriguez: la foto con Luna Marì, Stefano e Santi fa discutere

Belen Rodriguez ha pubblicato una foto sui social che non ha mancato di sollevare polemiche da parte dei fan.

Belen Rodriguez sta trascorrendo le vacanze in compagnia dei figli e di Stefano De Martino, ma una sua foto sui social ha suscitato polemiche in rete.

Belen Rodriguez: la foto e le polemiche

Mentre trascorre le sue vacanze all’insegna dell’amore e del relax con la sua famiglia finalmente riunita, Belen Rodriguez non ha perso occasione per pubblicare una foto che ha suscitato polemiche in rete.

Nella foto si vedono distintamente la shwogirl e sua figlia, Luna Marì, mentre una sagoma meno visibile (forse Stefano o Santi) tiene in braccio la bambina. “Chi è l’intruso secondo voi nella seconda foto?” ha chiesto la showgirl argentina nella didascalia all’immagine. In tanti hanno riconosciuto nello scatto Stefano De Martino, ma hanno trovato indelicato da parte della showgirl postare una foto in cui il ballerino è ritratto così vicino alla figlia che lei ha avuto insieme al suo ex, Antonino Spinalbese.

“Stefano De Martino non si farà mai vedere con la bimba dell’altro uomo“, ha scritto un utente sui social, mentre un altro ha aggiunto: “Stefano non si farà mai una foto con la figlia di Antonino“. E ancora: “Dillo che siete tu Luna e Santi nella foto che qui partono discussioni“.

Antonino al GF Vip

Intanto, secondo rumor diventati sempre più insistenti, Antonino Spinalbese sarebbe pronto a fare il suo ingresso nella casa del GF Vip 7 e Belen Rodriguez non avrebbe preso bene la questione.