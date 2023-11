Belen Rodriguez, prove di famiglia allargata: lei ed Elio sulla neve con i figli

Belen Rodriguez sembra aver trovato finalmente la serenità accanto al fidanzato Elio Lorenzoni, con cui nelle ultime ore ha deciso di concedersi una vacanza sulla neve.

Belen Rodriguez ed Elio: la vacanza sulla neve

Belen Rodriguez non si nasconde più insieme al fidanzato Elio Lorenzoni e anzi, nelle ultime ore ha mostrato la loro prima vacanza da “famiglia allargata” con tanto di figli al seguito. La showgirl e l’imprenditore si sono mostrati mentre erano in montagna con Santiago, Luna Marì (e un’altra bambina di cui non si conosce il nome, forse un’amica di Santi) e Belen ha scritto nella didascalia alle immagini: “La family felice”.

Nei giorni scorsi la showgirl ha pubblicamente ammesso di essere grata al fidanzato, che l’avrebbe aiutata a superare un momento particolarmente difficile dopo la sua separazione da Stefano De Martino. Lei ed Elio si conoscerebbero da ben 10 anni, e in poco tempo il loro rapporto sarebbe diventato solido e importante.

In tanti sono curiosi di sapere cosa riserverà il futuro alla coppia, ma al momento sulla questione non è dato sapere di più. Belen ha da poco acquistato un nuovo lussuoso appartamento a Milano, e in tanti non vedono l’ora di sapere se vi andrà a vivere proprio insieme a Lorenzoni.