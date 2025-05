Belen Rodriguez sorprende con una maschera intima: l’annuncio fa impazzire il web

Belen Rodriguez annuncia una novità per il brand Rebeya: in arrivo una maschera di bellezza pensata per le parti intime. Ecco tutti i dettagli.

Belen Rodriguez torna a far parlare di sé con una novità davvero inaspettata. Dopo aver conquistato il mondo dello spettacolo e della moda, la showgirl argentina si prepara a lanciare un prodotto innovativo con il suo brand Rebeya: una maschera di bellezza pensata appositamente per la cura delle parti intime. Un’idea originale che ha subito attirato l’attenzione e acceso il dibattito sul web, tra curiosità, entusiasmo e qualche commento di troppo.

Nel suo ultimo video pubblicato su Instagram, Belen Rodriguez ha aggiornato i fan su un recente intervento chirurgico, rassicurandoli di stare bene e di essere in fase di recupero dopo qualche giorno di convalescenza. Ma a far parlare è soprattutto una novità legata al suo brand beauty “Rebeya”: tra qualche mese lancerà una linea di maschere pensate per la cura delle parti intime.

Come riportato da Vanity Fair, dati di Transparency Market Research – agenzia specializzata in analisi di mercato – mostrano come il settore della skincare intima stia crescendo costantemente e sia destinato a espandersi ulteriormente nei prossimi anni. Con l’obiettivo di rispondere alle esigenze di chi vuole prendersi cura del proprio corpo in modo innovativo, Belen ha così dato vita a questo nuovo progetto.

“Rebeya tra poco uscirà con la skincare, abbiamo trovato delle chicche super nuove e rivoluzionarie. E ci occuperemo anche delle nostre parti intime. Si tratta di qualcosa a cui penso da tempo. Non sapevo come comunicarlo, ma ecco, l’ho comunicato”.

Belen Rodriguez ha spiegato senza alcun timore che stanno arrivando maschere specifiche per la cura delle parti intime, sottolineando come queste zone meritino la stessa attenzione del viso, décolleté e corpo.

“Penso ci sia poca attenzione per queste zone delicate e quindi tra qualche mese usciranno questi prodotti fenomenali. Vi terrò al corrente di tutto”, ha concluso la showgirl.

La notizia ha attirato l’attenzione non solo dei suoi fan, ma anche di un pubblico più vasto, che aspetta con interesse nuovi dettagli e il lancio ufficiale della linea. Non sono mancati, inoltre, numerosi commenti online. Tra questi si possono leggere:

“Certo, dopo l’uso che ha fatto mi sembra giusto”, “Anche il cervello va curato”.