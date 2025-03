In Belgio, il crollo di un ponte che attraversa un canale lungo la superstrada E42 è avvenuto nel comune di La Louvière.

La città di La Louvière, in Belgio, è stata sconvolta dal tragico crollo di un ponte autostradale durante i lavori di manutenzione. La struttura avrebbe ceduto all’improvviso, collassando parzialmente nel canale sottostante.

Belgio, crolla ponte autostradale in manutenzione: un morto e feriti

L’incidente è avvenuto giovedì 6 marzo intorno alle 14 sull’autostrada E42, quando una porzione del ponte è crollata improvvisamente. I lavori di manutenzione erano in corso sulla struttura quando ha ceduto parzialmente, precipitando su una chiatta nel canale sottostante. L’incidente ha coinvolto diverse persone e ha reso necessario un rapido intervento dei soccorsi.

I soccorsi sono stati prontamente attivati sul posto dell’incidente, con l’intervento di sommozzatori, un elicottero della polizia federale, un’unità specializzata in incidenti in ambienti crollati e diversi servizi SPW, tra cui esperti in stabilità strutturale.

I servizi di emergenza, una volta giunti sul luogo del disastro, hanno comunicato che ci sono diversi feriti, il cui numero è ancora incerto, e che una persona risulta dispersa.

Crollo del ponte in Belgio: le dichiarazioni del sindaco di La Louvière

“Una parte del ponte è crollata e ha portato con sé due gru che si trovavano su questo tratto di ponte e che sono cadute su una chiatta che stava attraversando il canale in quel momento. Ci sarebbero delle vittime“.

Il primo cittadino è pronto ad attivare il piano di emergenza comunale in base all’evolversi della situazione. Ha inoltre confermato che l’autostrada è bloccata sia a monte che a valle e che tutti i servizi sono stati mobilitati.