Un incidente stradale si è verificato questa mattina intorno alle 10 sulla A4, in direzione Venezia, all’uscita di Cormano, nei pressi di Milano. Il sinistro ha coinvolto un pullman che trasportava una scolaresca di 44 bambini di una scuola elementare di Ivrea e alcune insegnanti, diretti verso la provincia di Bergamo.

Incidente tra tir e pullman sulla A4: almeno cinque feriti

Per cause ancora in fase di accertamento da parte della polizia stradale, il bus ha urtato il tir, finendo poi contro il guard-rail. Il conducente del tir, un uomo di 42 anni, ha riportato le ferite più gravi ed è stato trasportato d’urgenza in condizioni critiche all’ospedale Niguarda.

Due insegnanti, di 51 e 58 anni, insieme a due bambini, sono stati ricoverati in codice giallo, rispettivamente presso l’ospedale Bassini di Sesto San Giovanni e il San Raffaele. Sarebbe rimasto illeso il resto della scolaresca che è rientrata in Piemonte a bordo di un altro bus fatto arrivare sul luogo dell’incidente.

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti due mezzi dei Vigili del Fuoco di Milano, che hanno messo in sicurezza l’area e assistito i feriti, trasferendoli ai sanitari per le cure necessarie.

Incidente tra tir e pullman sulla A4: traffico in tilt

L’autostrada è stata chiusa al traffico per circa un’ora a causa dell’incidente. Le forze dell’ordine stanno attualmente conducendo indagini per ricostruire con precisione la dinamica dell’accaduto e determinare eventuali responsabilità.