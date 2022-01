Bella, il cane inglese che ha trascorso una vita in un canile. La Royal Society for the Prevention of Cruelty to Animals cerca casa per lei.

Bella, il cane dimenticato: una vita passata in canile e nessuno che l’abbia ancora adottata. Dai media locali è stata tristemente definita “il cane meno desiderato della Gran Bretagna”.

Bella, il cane inglese dimenticato

Bella vive in un canile di Ringwood, presso l’Ashley Heath Animal Centre, assieme ai suoi pupazzi.

La tenera cagnolina è un incrocio con un levriero e sta disperatamente cercando casa, è infatti una vita che non esce dalle mura della struttura.

La cucciola ha due anni ma la Royal Society for the Prevention of Cruelty to Animals (RSPCA) ha paura che nessuno la voglia adottare, perché è molto timida e teme gli altri cani, inoltre soffre di ansia.

Il cane inglese Bella: una storia triste

Bella è arrivata in canile nel febbraio 2020, per un brevissimo periodo è stata adottata da una famiglia che l’ha subito riportata indietro, dicendo di non riuscire a gestirla.

“Lei ama stare con le persone“, ha detto Hannah Hawkins, esperta in comportamento e benessere animale del centro, “Noi cerchiamo di passare più tempo possibile con lei ma non possiamo farlo costantemente”.

Bella, cane inglese cerca proprietario

La cagnolina inglese Bella sta seguendo un corso per imparare a socializzare con gli altri cani e sta avendo grande successo, ha persino stretto amicizia con alcuni cani del canile. “Ha bisogno di un proprietario attento e sicuro di sè, che abbia già esperienza con i cani e voglia proseguire con il suo addestramento”, ha specificato un esponente RSPCA, “Sarebbe meglio che andasse a vivere in una casa con soli adulti, in un’area tranquilla, preferibilmente in campagna, e che non passasse troppo tempo da sola”.