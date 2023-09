Ospite di Francesca Fagnani a Belve, Arisa ha regalato ai telespettatori un’intervista esilarante. La cantante si è sentita talmente a suo agio che, ad un certo punto, ha fatto un “ruttino” in faccia alla conduttrice. Neanche a dirlo, il video in cui digerisce è virale.

Belve: Arisa digerisce in faccia a Francesca Fagnani

Arisa è stata ospite della prima puntata della nuova stagione di Belve. L’intervista che ha rilasciato a Francesca Fagnani ha toccato diversi argomenti: dalla lite con Simona Ventura a X Factor a quelle più recenti con Paola Iezzi e Madame. Rosalba Pippa ha risposto con sincerità e si è sentita talmente tanto a suo agio che ad un certo punto ha fatto un “ruttino“.

“Ho un senso del dovere molto forte…“, ha dichiarato Arisa prima di digerire in faccia alla Fagnani. Subito dopo, senza alcun imbarazzo, ha ammesso:

Il video del momento è diventato virale, ma non tutti i fan hanno apprezzato la schiettezza di Rosalba.

In merito alla recente lite a distanza con Paola Iezzi, Arisa ha dichiarato:

“Se tu sei tranquillo con te stesso… Mi rimprovero di non essermi chiarita meglio. […] Non abbiamo fatto pace, ma non c’è da farla. Io sono pulita, tranquilla e serena”.