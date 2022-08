Arisa delusa dagli uomini: “Forse faccio un figlio da sola”

Arisa ha dichiarato di aver chiuso con gli uomini e ha svelato che, se dovesse avere un figlio, lo farebbe da sola.

Dopo la recente delusione d’amore vissuta con Vito Coppola Arisa ha dichiarato di essere completamente delusa dagli uomini.

Arisa: la delusione in amore

Arisa ha archiviato anche la sua ultima storia d’amore con il ballerino Vito Coppola e, a quanto pare, la cantante sarebbe decisa a chiudere con gli uomini.

Arisa ha rivelato che nonostante sogni ancora di vivere l’esperienza della maternità oggi non penserebbe più ad un uomo al suo fianco:

“Penso che sarebbe meglio che affrontassi questa cosa da sola piuttosto che con un compagno. Perché ho paura dell’amore che finisce, per me l’amore è davvero per sempre. Mi fa impazzire l’idea della morte, della fine di un rapporto, che i miei genitori possano andare via. Fossi più spensierata, avrei un compagno, dei figli”, ha ammesso, e ancora: “Ho capito che devo avere a che fare con persone della mia età, è difficile relazionarsi con chi è più piccolo.

Non sempre mi sono presa cura dell’altro, in questo ultimo amore l’ho fatto e non ha pagato. Bisogna trovare l’equilibrio giusto, in cui sei amata tanto quanto ami”.

La perdita di peso

La cantante recentemente ha mostrato la sua incredibile perdita di peso e ha svelato che sarebbe stata proprio la sua ultima delusione d’amore a spingerla a dimagrire. Arisa ha anche confermato che, nonostante questo, si piacerebbe di più oggi di quando aveva 20 anni.