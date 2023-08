Belve sta scaldando i motori e arrivano le prime anticipazioni sulla nuova stagione. La conduttrice Francesca Fagnani, per la prima puntata, è riuscita ad avere Fabrizio Corona. L’intervista, visti i precedenti, promette bene.

Belve: Fabrizio Corona ospite della prima puntata

Stando a quanto anticipato da Davide Maggio, Fabrizio Corona è il primo ospite di Belve. Il programma di Francesca Fagnani tornerà su Rai2 in prima serata a partire dal prossimo 26 settembre. Considerando che nel salottino del format si è seduta anche l’ex moglie Nina Moric, la domanda sorge spontanea: quanti colpi di scena riserverà l’intervista dell’ex re dei paparazz?

Francesca Fagnani conquista una vera belva

Fabrizio è un personaggio un tantino sui generis, perfetto per il programma della Fagnani. Siamo pronti a scommettere che la sua intervista sarà sul filo del rasoio, ma la conduttrice di Belve non si farà trovare impreparata. Francesca parlerà anche di quella volta che l’ex re dei paparazzi si scagliò contro il suo programma?

Fabrizio Corona: quella volta che affossò Belve

Durante la passata stagione televisiva, nello specifico nella puntata in cui andò in onda l’intervista a Giacomo Urtis, Fabrizio aveva aspramente criticato Belve, definendolo: “tv fatta male, cabaret, non giornalismo“. Come mai ha cambiato idea? Di certo la Fagnani glielo chiederà.