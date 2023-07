Fabrizio Corona ha mantenuto un buon rapporto con la sua ex, Belen Rodriguez, e per la prima volta ha svelato alcuni dettagli sul suo conto.

Fabrizio Corona: il retroscena su Belen e Stefano

Da settimane si vocifera che Belen Rodriguez e Stefano De Martino si siano detti addio e sulla questione è intervenuto anche l’ex fidanzato della showgirl, Fabrizio Corona. Secondo quanto affermato dall’ex Re dei paparazzi i due sarebbero in crisi già diversi mesi fa e Belen sarebbe ormai “stufa” del suo ex marito. “Lui pensa solo al lavoro, lui che è diventato quello che è diventato grazie a lei, si vergogna di postarla sui social, lui si vergogna di come si veste, di come si muove, di come si atteggia, di come parla, la considera una cretina, non intelligente. Torna a casa la sera, si butta sul divano e se ne va a letto”, avrebbe fatto sapere l’ex Re dei paparazzi attraverso il suo canale Telegram, e ancora:

“Lei di conseguenza non lo sopporta. Quando torna a casa non vede l’ora che se ne vada. Quando Stefano le chiede di andare a cena, le prende l’ansia perché non sa di cosa parlare. Poco tempo fa l’ho incontrata, sapete tutti che siamo veramente tanto amici, e facendo una serie di domande mi chiede ‘Quando esci, con chi esci?’, io le ho risposto che esco con la mia fidanzata, andiamo in giro, chiacchieriamo, litighiamo, però alla fine siamo noi due, senza amici. E lei mi risponde ‘Ca**o, come ti invidio, io quando lo guardo mi sembra un vecchio dentro, non mi piace più, non so più cosa dirgli, ma mi dispiace per il bambino’”. Sui social in tanti si chiedono se alla vicenda seguiranno ulteriori sviluppi e se Belen commenterà quanto detto da Corona.