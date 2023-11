Belve, Francesca Fagnani verso un'altra Rete: la Rai non cede

Secondo un’indiscrezione dell’ultima ora, Belve e la sua conduttrice Francesca Fagnani potrebbero traslocare su un’altra Rete. La Rai starebbe facendo di tutto per trattenerla.

Belve: Francesca Fagnani verso un’altra Rete

Stando a quanto sostiene il settimanale Oggi, Francesca Fagnani e il suo programma Belve potrebbero presto lasciare la Rai. La conduttrice potrebbe traslocare su un’altra Rete, portando con sé il suo “Che belva si sente?“. Dopo l’enorme successo ottenuto quest’anno, però, Viale Mazzini non avrebbe nessuna intenzione di cedere.

Belve: le offerte fatte a Francesca Fagnani

Secondo l’indiscrezione di Oggi, Francesca Fagnani avrebbe ricevuto un’offerta allettante da parte della Warner. Se dovesse accettare, la conduttrice porterebbe con sé il suo Belve. Non solo, pare che sia corteggiata anche da un’altra Rete generalista e che altri le abbiano proposto di trasferire il format su una piattaforma online.

La Rai non cede e trattiene Fagnani

Francesca Fagnani, sempre secondo voci di corridoio, starebbe riflettendo sulle offerte ricevute perché, negli ultimi tempi, la Rai non le starebbe concedendo di lavorare in serenità. La mancata ospitata di Fedez ne è la prova. Nonostante tutto, Viale Mazzini, alla luce degli ottimi ascolti di Belve, non ha nessuna intenzione di mollare la presa.