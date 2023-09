Belve, il colpaccio di Francesca Fagnani: "Fedez ha ceduto"

Fedez sarà tra gli ospiti del programma tv di Francesca Fagnani, Belve? Al momento l’indiscrezione è diventata sempre più insistente in rete.

Fedez a Belve: l’indiscrezione

Fedez è pronto ad approdare a Belve? Secondo i rumor in circolazione il rapper avrebbe “ceduto” alla proposta di Francesca Fagnani e, dopo Corona e De Martino, potrebbe essere presto uno dei super ospiti del programma. In merito alla questione al momento non vi sono conferme e anzi, in passato il rapper aveva fatto sapere che, con tutte le probabilità, non avrebbe preso parte al programma tv della Fagnani.

“Quando vai a Belve non ne puoi uscire bene” aveva dichiarato, definendosi un fan dello show. In tanti tra fan, amici e colleghi sono curiosi di saperne di più sul conto del rapper che di recente è finito al centro del clamore generale a causa dell’episodio speciale di The Ferragnez, a seguito del quale lui stesso ha ammesso che starebbe da tempo lavorando su se stesso per cercare di migliorare le cose con la sua famiglia. L’episodio speciale di The Ferragnez ha infatti reso noti alcuni comportamenti avuti dal rapper nei confronti della moglie Chiara Ferragni e son valsi non poche critiche al rapper attraverso i social.