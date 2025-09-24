Sui social, Alice, ha condiviso i primi scatti abbracciata al figlio in ospedale: ecco cosa ha scritto.

L’inviata de “Le Iene“, Alice Martinelli, è diventata mamma di Orazio Alejandro. Il volto noto del programma in onda su Italia Uno ha condiviso sui social le prime foto del piccolo.

Era stata la stessa Martinelli ad annunciare la nascita del figlio su Instagram, in una foto dove si mostra sul letto a gambe incrociate tenendo Orazio tra le braccia. A marzo scorso, Alice aveva annunciato la gravidanza: “e chi l’avrebbe mai detto che il 2025 ci avrebbe portato una baby iene!! Anzi, a quanto pare… UN baby iena!”

A distanza di poco più di una settimana dalla nascita del figlio, l’inviata de “Le Iene”, Alice Martinelli, ha pubblicato su Instagram le prime foto del piccolo, fatte in ospedale, accompagnate da queste parole: “Ciao Orazio Alejandro. Benvenuto in questo nostro mondo, che spero possa regalarti tutto quello che desideri. Sei l’emozione più forte e indescrivibile che abbia mai provato.” Alice quindi è diventata mamma a un anno dal suo matrimonio, celebrato proprio a settembre del 2024.