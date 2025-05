Benzinaio ucciso durante una rapina, malviventi in fuga

L'uomo colpito per aver provato a reagire

Un uomo di professione benzinaio è stato colpito a morte nel tentativo di sventare una rapina, i malviventi che hanno messo a segno il colpo non sono ancora stati trovati dalle autorità che hanno iniziato a fare i rilievi sulla scena del crimine.

Chi era la vittima

La vittima della rapina era un dipendente dell’azienda Toil che ha diverse stazioni di rifornimento nell’hinterland romano, la rapina ha iavuto luogo in Via delle Pinete a Tor San Lorenzo, come riporta il Corriere.it, verso le 12.

L’uomo di origine indiana aveva 35 anni di età ed è stato soccorso dal 118 ma durante il trasporto verso l’ospedale più vicino con l’elicottero ha perso la vita.

Lascia una moglie ed un fratello, entrambi sono corsi immediatamente sul posto e sono stati colti da malore alla vista del loro caro gravemente ferito.

Il colpo messo a segno in pieno giorno

La rapina è stata effettuata al gabbiotto dell’area di servizio verso le 12 di questa mattina. I due malviventi, esecutore materiale dell’omicidio e il complice, sono arrivati a bordo di una moto e sempre con quella sono riusciti poi a fuggire.

Le immagini delle telecamere dell’area di sosta sono ora al vaglio degli inquirenti per cercare di capire chi possano essere i rapinatori. Questi ultimi sono attualmente in fuga di conseguenza vi è stato un ampio dispiegamento di forze per tentare di intercettarli.

Non è purtroppo l’unico episodio di rapine nella zona di Ostia, bisognerà capire se vi sia un collegamento tra i rapinatori e gli altri episodi criminosi.