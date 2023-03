Bergamo, individuato un caso di tubercolosi in un asilo nido

Non è dato sapere se l'infezione abbia colpito un alunno o un adulto ma è stato individuato un caso di tubercolosi in un asilo nido

Bergamo, individuato un caso di tubercolosi in un asilo nido, in quello del comune di Martinengo è stato isolato un paziente con le autorità che attivano il piano sorveglianza e i test previsto per oggi, 24 marzo. Da quanto si apprende le autorità sanitarie e municipali hanno deciso di attivare il piano di sorveglianza con un protocollo reso noto già dal pomeriggio di ieri nel corso di una riunione tra i tecnici dell’Unità Prevenzione e Sorveglianza delle Malattie infettive dell’Agenzia di tutela della salute, i vertici della scuola e l’amministrazione comunale.

Un caso di tubercolosi in un asilo nido

Non è dato sapere se l’infezione sia stata contratta da un bambino o uno degli adulti che lavora nella scuola della Bergamasca. Intanto, secondo i media oggi saranno effettuati i test cutanei sui bimbi e sul personale. Con quello screening si avrà un quadro sulla possibile insorgenza di un cluster.

Ben 12 settimane di profilassi

Il piano di sorveglianza è stato attivato proprio per contrastare la diffusione dell’infezione e vede il coinvolgimento di bambini e dipendenti per una durata complessiva di 12 settimane. Medici di medicina generale e i pediatri sono stati informati. Ma quali sono i sintomi della TBC? Tosse duratura, dolore toracico, febbre e sudorazioni notturne. La tosse “ essere accompagnata, come riporta il sito dell’Istituto superiore di sanità, anche alla presenza di sangue nell’espettorato”. Tra gli altri sintomi figurano anche perdita di peso stanchezza e debolezza.