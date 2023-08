Che fine ha fatto Dudù, il barboncino bianco di Silvio Berlusconi? Il cagnolino è ancora ad Arcore oppure è stato trasferito altrove?

Berlusconi, che fine ha fatto Dudù?

Dopo la morte del Cavaliere, tra le tante domande che gli azzurri si sono posti ci sono anche gli interrogativi sulla sorte di Dudù. Il barboncino bianco è stato regalato al leader di Forza Italia da Michela Vittoria Brambilla nel 2012 e, appena due anni dopo, è stato immortalato in uno scatto che è entrato a far parte dell’iconografia berlusconiana. Il cagnolino, infatti, è stato fotografato mentre giocava a palla con Vladimir Putin nei corridoi di palazzo Grazioli.

A quanto si apprende, Dudù continuerà a vivere ad Arcore, insieme al figlio Peter. La compagna del barboncino, Dudina, e le altre due cucciole Wendy e Trilly, invece, si trovano con Francesca Pascale. L’attuale moglie di Paola Turci, quando la sua relazione con Berlusconi giunse a capolinea e lasciò Villa Maria a Casatenovo in Brianza, portò con sé le tre cagnoline. I fatti risalgono al 2020.

Quando Berlusconi si è legato sentimentalmente a Marta Fascina, ad Arcore sono arrivati altri quattro zampe. La parlamentare forzista, infatti, ha adottato altri cagnolini, ma non barboncini come Dudù e Peter.

Aspetto giuridico e pratico

Per quanto riguarda Dudù, se è certo che continuerà a scorrazzare nei prati di Arcole sotto la supervisione del personale di Villa San Martino, ci si chiede chi se ne prenderà effettivamente cura: la Fascina o la famiglia del Cavaliere?

Dal punto di vista giuridico, se gli animali non entrano nel testamento, alla morte del legittimo proprietario diventano parte integrante dell’asse ereditario. Spetterebbero, di conseguenza, ai figli di Berlusconi che dovrebbero garantire il loro interesse per non incappare nell’accusa di abbandono o maltrattamenti. Pare, però, che a prendersi cura di Dudù e Peter sarà Marta Fascina, fino a quando rimarrà ad Arcore. Non si esclude, tuttavia, neppure l’ipotesi che possano ricongiungersi con Dudina e le altre cucciole, a casa Pascale.

Nel corso degli anni, la famiglia canina del Cav si è progressivamente allargata con l’arrivo di un altro barboncino bianco, Chou Chou, e di Gilda, uno shitzu bianco con orecchie e testa pezzate di nero, arrivata nel 2021. Gli ultimi arrivati, infine, erano stato Drago e Lupo, a gennaio 2023.