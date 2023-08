Marta Fascina, messaggio d'amore per Silvio Berlusconi: "Dio se mi manchi"

A distanza di quasi due mesi dalla morte di Silvio Berlusconi, Marta Fascina è tornata a parlare del grande amore che la legava a lui. La donna gli ha dedicato un messaggio tramite il suo stato di WhatsApp.

Marta Fascina: il messaggio d’amore per Silvio Berlusconi

Dopo un lungo silenzio, Marta Fascina è tornata a parlare dell’immenso amore che provava per Silvio Berlusconi. La donna ha affidato i suoi pensieri a WhatsApp, condividendo uno stato che è stato subito screenshottato e diffuso in rete.

Le parole di Marta Fascina per il suo Silvio

Marta, pensando al suo Silvio, ha scritto:

“Per raggiungerti ci vorrebbero le ali perché tu, amore mio, sei molto in alto, in un cielo azzurro dove c’è pace e amore, fiori che crescono ovunque. Allungo la mano, vorrei toccare la tua ma non riescono a congiungersi. Mi manchi amore mio, Diooooo se mi manchi!”.

Marta Fascina: la mancanza di Silvio Berlusconi

La Fascina sente molto la mancanza di Silvio e non si riesce a rassegnare alla sua morte. Sono stati insieme per soli 3 anni, ma Berlusconi è riuscito a entrare nel suo cuore come nessuno mai. Qualche giorno fa, intervistata dal Messaggero, Marta ha dichiarato: