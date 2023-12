“Berlusconi chiude le porte a Pupo”: caos dopo le frasi sul GF

Stando ad alcune indiscrezioni, Pier Silvio Berlusconi ha chiuso le porte di Mediaset a Pupo. Le sue frasi sul GF, in effetti del tutto fuori luogo, gli costeranno caro.

Qualche giorno fa, Pupo ha fatto delle dichiarazioni assurde sul GF, programma per il quale ha vestito i panni di opinionista per ben due edizioni. Ghinazzi, senza giri di parole, ha ammesso:

“Ho fatto per due anni l’opinionista del Grande Fratello, c’era la pandemia e avevo poco da fare: ma non ho mai visto un minuto del Grande fratello in vita mia. C’era chi lo seguiva per me, un autore tv. Io non avevo la forza di guardarlo per quanto mi faceva ca*are”.