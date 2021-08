Bianca Balti identica alla figlia Mia: la foto conquista i fan

Bianca Balti ha postato una foto in cui è ritratta insieme alla piccola Mia: la somiglianza tra le due è straordinaria.

Biamca Balti si è mostrata durante un pomeriggio madre-figlia insieme alla sua secondogenita, Mia, in tutto e per tutto identica a lei.

Bianca Balti: la figlia Mia

Bianca Balti ha fatto il pieno di like sui social mostrandosi accanto alla sua secoda bambina, Mia, in tutto e per tutto identica a lei.

Sui social i fan della modella sono rimasti stupiti per la straordinaria somiglianza tra lei e la bambina, che ha gli occhi azzurri e profondi come quelli della mamma. Mia è la seconda figlia che Bianca Balti ha avuto nel 2017 insieme al Matthew McRae. Precedentemente la modella è diventata mamma di Matilde, nata quando lei aveva soltanto 23 anni, dall’amore con il fotografo Christian Lucidi. Nel 2019, secondo indiscrezioni, la Balti avrebbe avuto una storia d’amore con Sal Lahoud, manager nel campo della finanza.

Bianca Balti e Matilde

La primogenita di Bianca Balti, Matilde, è rimasta a vivere insieme al padre a Parigi. La modella ha dichiarato di soffrire molto la sua nostalgia ma ha anche affermato di volerla lasciare libera di fare le proprie scelte.

“Ero una bambina e ho avuto una bambina. Da allora abbiamo condiviso le avventure delle vita: la maternità è il regalo più bello”, ha confessato la modella, e ancora: “Matilde sta a Parigi con il papà. Parla italiano con lui e inglese con me: le sembra cool”, e ancora: “Vivere in Francia è stata una sua decisione: lei è in gamba, sa quello che vuole, e io l’ho lasciata libera”.

Bianca Balti: il divorzio

Bianca Balti ha ammesso di soffrire per alcuni commenti in merito ai suoi due divorzi. Durante la sua unione con Sal Lahoud la modella ha dichiarato: “Quando posto una foto del mio fidanzato, qualcuno scrive: “Aspettiamoci un terzo matrimonio”, con risatina annessa. Ma che avete da ridere? Divorziare è l’ammissione di un fallimento. Io l’ho fatto due volte e non ne vado fiera. Ma cosa posso fare, chiudermi in clausura? No, grazie, io scelgo di perdonarmi”. Oggi Bianca Balti vive a Los Angeles e tra le sue migliori amiche vi è anche Elisabetta Canalis, la cui figlia Skyler Eva e grosso modo coetanea della piccola Mia. Le due sono state spesso paparazzate insieme per le vie di Los Angeles.