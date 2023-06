Dopo l’inciampo sul palco, arriva lo scivolone a parole. L’ennesima gaffe per la serie “Biden ne ha combinata un’altra”. Il 46esimo presidente della superpotenza occidentale torna protagonista di una papera ghiottissima nell’era dei fenomeni virali, ma che irrompe sul traballante palcoscenico internazionale in cui si agita lo spettro di una guerra nucleare.

Sia chiaro, spesso le esternazioni sono assolutamente vere (come quella di Xi Jinping dittatore e di Putin macellaio). Gli effetti sulle relazioni diplomatiche tuttavia sono da valutare.

Biden e l’ultimo scivolone: “Putin sta perdendo la guerra in Iraq”

“Putin sta chiaramente perdendo la guerra in Iraq“. Biden risponde così alla domanda di un giornalista, commentando gli ultimi sviluppi nel conflitto della Russia contro l’Ucraina e la misteriosa cavalcata della Wagner a Mosca a opera di Prighozin.

Fino a che punto Vladimir Putin è stato indebolito dai recenti avvenimenti? Questa la domanda del cronista.

E il presidente, che a 80 anni ha annunciato di voler tentare il secondo mandato presidenziale alle prossime elezioni, risponde: “È difficile dirlo ma sta chiaramente perdendo la guerra in Iraq. Sta perdendo la guerra in patria ed è diventato un po’ un paria in giro per il mondo. Non è solo la Nato, non è solo l’Unione Europea, c’è il Giappone, sai, sono 40 nazioni”.

Tutte le gaffe di Biden

Un lapsus, questo di oggi, che si somma ai precedenti scivoloni.

Quattro settimane fa ha stretto la mano a un cadetto dell’accademia militare dell’Air Force. Poi ha rischiato di rovinare per terra, rialzandosi per assistere alla cerimonia evidentemente disorientato.

Pochi giorni dopo è arrivata la doppia gaffe durante il bilaterale Usa-India, quando alla Casa Bianca ha accolto il primo ministro Narendra Modi. Ha erroneamente portato la mano sul cuore durante l’inno indiano. E quando è partito il brano “Jana Gana Mana” ha istintivamente sollevato il braccio.

Ma le papere di Biden, ribattezzato “I’m a gaffe machine”, vengono da lontano. Nel 2008, in un comizio in Missouri, durante la campagna presidenziale del 2008 vinte da Obama, invitò più volte un senatore locale ad alzarsi: “Dai, alzati Chuck! Fatti vedere, goditi i meritati applausi. Alzati!”. Non curante del fatto che Chuck Graham fosse paraplegico.