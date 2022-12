Biden prende posizione contro l'antisemitismo di Kanye West con un tweet

Joe Biden prende posizione contro l’antisemitismo di Kayne West con un tweet.

Il capo della Casa Bianca non ha mai nominato “Ye”, come è chiamato West, ma ha chiaramente detto che “l’Olocausto c’è stato e che Hitler è il demonio”. Biden lo ha detto in replica alle note posizioni negazioniste, antisemite e suprematiste di West.

Biden contro l’antisemitismo di Kanye West

Biden tra l’altro ha in West anche un potenziale avversario, visto che il musicista si è candidato alla Casa Bianca per il 2024.

Ad ogni modo Biden ha twittato: “Voglio solo chiarire alcune cose: l’Olocausto è accaduto. Hitler era una figura demoniaca“. E nelle scorse ore lo stesso Elon Musk, a cui era arrivato un monito dell’Ue, aveva chiuso l’account Twitter di West perché aveva pubblicato una elaborazione grafica in cui si combinavano una svastica con la stella di David.

Le immagini e le frasi inneggianti ad Hitler

Poi West aveva anche vaneggiato sul fatto di “amare Hitler e i nazisti”: Proprio qualche giorno fa Donald Trump aveva detto: “Invece di dargli una piattaforma, i nostri leader politici dovrebbero chiamare e rifiutare l’antisemitismo ovunque si nasconda.

Il silenzio è complicità”. Trump però West lo aveva addirittura ospitato a casa sua in Florida.