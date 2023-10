Il presidente americano Joe Biden ha parlato in un’intervista televisiva e il focus è stato su ciò che sta succedendo in Israele.

Biden sulla situazione in Israele

Il presidente Joe Biden condanna fermamente l’operato di Hamas in Israele, nonostante in tanti – in tutto il mondo – li difendano considerandoli alla stregua di partigiani che si battono per il proprio territorio, poco importa se se il prezzo da pagare è la vita di migliaia di uomini, donne e bambini.

Biden, come tanti altri capi di Stato, sostiene Israele e chiede che che il Paese risponda attaccando il nemico. Specifica poi che gli elementi estremi non rappresentano tutto il popolo palestinese.

Stati Uniti e Biden fra Israele e conflitto Russia-Ucraina

Stiamo vivendo un periodo molto particolare in cui le tensioni internazionali sono già alle stelle a causa della guerra in Ucraina, ora si aggiunge questo nuovo problema ma il presidente Biden afferma con orgoglio che gli Stati Uniti sono la nazione più potente della storia del mondo e possono gestire entrambe le cose contemporaneamente.

“In Ucraina voglio impedire a Putin di occupare un Paese indipendente che confina con gli alleati della Nato e con la stessa Russia. In Israele invece parliamo di decenza e rispetto: gli ebrei sono stati perseguitati per più di mille anni. Quello che sta accadendo è sbagliato e viola i principi religiosi e non solo”.

Come l’Italia, anche l’America è in allerta per il rischio terrorismo.