Bimba di 11 anni morta per Covid: “Ha lottato fino all’ultimo”

Non ce l'ha fatta la bimba di 11 morta a causa del Covid-19 dopo il ricovero a Bologna: il racconto del padre.

Una bambina di 11 anni è deceduta a causa del peggioramento delle condizioni di salute a Finale Emilia. La piccola Yousra Assaban ha perso la vita durante la lotta contro il Covid-19: la bimba si trovava all’ospedale Sant’Orsola di Bologna.

Il suo cuore non ce l’ha fatta.

Covid-19, bimba di 11 anni morta

Diverse settimane fa la bambina aveva subito una grave crisi cardiaca causata dal Covid-19. La piccola, secondo quanto riportato da il Resto del Carlino, soffriva di una grave malattia al cuore. Soltanto l’intervento del personale medico ha ristabilito il battito, poi diversi giorni di coma e infine il decesso. La bambina si trovava presso l’hub regionale per i malati di Coronavirus sotto i 18 anni d’età.

“Non si era mai più ripresa – racconta il papà a il Resto del Carlino – venerdì mattina i sanitari mi hanno telefonato dicendomi che le condizioni si erano fortemente aggravate. Mi sono fatto coraggio, tanto coraggio – racconta – e sono andato al suo capezzale, l’ho salutata per l’ultima volta. Mia moglie non se l’è sentita. Mia figlia era una bambina dolcissima, educata, sempre pronta ad aiutare la mamma e ad accudire i suoi fratellini di 7, 3 e 2 anni”.

Coronavirus in famiglia

L’uomo e la moglie erano positivi al Coronavirus, ma in condizioni non gravi. La piccola era stata invece portata a casa di un’amica per evitare di peggiorare le sue condizioni di salute già precarie.

