L’incidente è avvenuto la sera del 15 Luglio quando la bambina di 10 anni è rimasta folgorata da un cavo scoperto mentre giocava a piedi nudi sul lungolago di Lecco.

Lecco, bimba folgorata da un cavo: stava camminando scalza nel parco

I primi ad intervenire sono stati i genitori della bambina, due stranieri, che stavano passeggiando con lei nel parco situato sul lungolago di Lecco. La piccola, che stava proseguendo scalza, ad un tratto è salita in piedi su una panchina ed è venuta a contatto con un cavo scoperto, rimanendo folgorata. La scossa elettrica che ha sentito è stata molto forte, la bimba è subito corsa dai suoi genitori, ma dopo pochi istanti è svenuta.

L’intervento dei soccorsi: come sta la bambina

Sul posto sono accorsi velocemente i sanitari del 118, che si trovavano già in zona in occasione della ‘Notte Bianca’. I medici sulle prime hanno curato la bambina sul posto, per poi trasferirla in ospedale per fare tutti gli accertamenti: ora sta bene. La zona in cui è avvenuto l’incidente è stata messa in sicurezza dall’intervento dei vigili del fuoco e degli uomini della polizia locale.