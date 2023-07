L’incidente è avvenuto nel corso della serata di ieri, domenica 16 Luglio, poco dopo le ore 20, sulla Lecco-Bellagio, in zona Oliveto Lario. Una motocicletta con due passeggeri a bordo ha urtato un’automobile: nelllo schianto ha avuto la peggio la 33enne che era seduta dietro sulla moto.

Lecco, auto contro moto: grave una 33enne

La dinamica del sinistro è ancora tutta da chiarire, ma dalle prime informazioni che arrivano sembra che sia stata la motocicletta a schiantarsi contro l’auto. Sulla moto c’era una coppia di fidanzati: il ragazzo, dopo l’incidente, è finito steso sull’asfalto, mentre la ragazza è stata sbalzata in aria di diversi metri prima di cadere a terra.

L’intervento dei soccorsi e le condizioni di salute dei feriti

Sul posto sono immediatamente giunti i medici del 118 che si sono accorti subito che era la 33enne la persona più bisognosa di aiuto. La ragazza, infatti, aveva subito delle gravi ferite e ha avuto la necessità di essere trasportata in eliambulanza all’ospedale di Lecco. Secondo quanto si apprende, la donna sarebbe in gravi condizioni, ma non in pericolo di vita. Ferito anche il fidanzato, anche se non in maniera grave; nessuna conseguenza per l’automobilista.