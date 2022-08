Bimba di 11 anni morta dopo essere scomparsa al parco acquatico: era a una festa di compleanno

Bimba di 11 anni morta dopo essere scomparsa al parco acquatico Liquid Leisure mentre si trovava alla festa di compleanno di un amico.

Bimba di 11 anni morta dopo essere scomparsa al parco acquatico a una festa di compleanno

Una bambina di 11 anni è tragicamente morta in ospedale dopo essere scomparsa al parco acquatico Liquid Leisure, vicino a Datchet, nel Berkshire, come confermato dalla polizia della Thames Valley.

In particolare, le forze dell’ordine hanno dichiarato: “Tragicamente, una bambina di 11 anni è morta in ospedale dopo essersi trovata in difficoltà al Liquid Leisure vicino a Datchet nel pomeriggio di sabato 6 agosto. I nostri pensieri sono rivolti alla sua famiglia e ai suoi amici in questo momento e chiediamo che venga rispettata la loro privacy“.

Un testimone ha raccontato che la bambina è scomparsa mentre si trovava al parco per la festa di compleanno di un amico.

Una mamma, che era al parco con i suoi figli, ha detto a Sky News che la ragazzina è stata vista andare sott’acqua e “non è più risalita”. “A quel punto sono accorsi i bagnini. Era con un gruppo di amici per il compleanno di una ragazza”, ha spiegato.

La polizia della Thames Valley è stata chiamata intorno alle 15:55 ora locale di sabato 6 agosto per la segnalazione di una ragazza in difficoltà nel parco acquatico del Berkshire.

Gli agenti hanno collaborato con il Royal Berkshire Fire and Rescue Service, il Buckinghamshire Fire and Rescue Service, il Surrey Fire and Rescue Service e il South Central Ambulance Service, avviando subito le ricerche anche con il supporto del National Police Air Service (NPAS).

L’11enne è stata ritrovata, infine, intorno alle 17.10 e portata al Wexham Park Hospital, dove purtroppo è morta. La morte della ragazza è considerata inspiegabile ed è stata avviata un’indagine.

Il cordoglio delle forze dell’ordine

Sebbene l’identificazione formale non sia ancora avvenuta, i parenti più stretti della vittima sono stati informati e gli agenti stanno offrendo loro supporto.

Il comandante della polizia locale di Windsor e Maidenhead, il sovrintendente Michael Greenwood, ha dichiarato: “I miei pensieri sono rivolti alla famiglia e agli amici della ragazza morta in seguito a questo tragico incidente. Siamo nelle prime fasi delle indagini per capire le circostanze di questo incidente. I servizi di emergenza sono intervenuti rapidamente e, dopo un’ampia ricerca nel lago, la bambina, che aveva 11 anni, è stata trovata intorno alle 17:10 e portata in ospedale, ma purtroppo è morta. Questo è stato un incidente estremamente traumatico e sconvolgente per tutte le persone coinvolte. Sono a conoscenza del fatto che diversi membri del pubblico sono entrati nel lago poco dopo che la ragazza si è trovata in difficoltà, ma non sono riusciti a localizzarla. Vorrei lodarli per il loro coraggio e la loro audacia – e ha concluso –. Le mie sincere condoglianze sono rivolte alla famiglia e agli amici della ragazza e chiedo che venga rispettata la loro privacy in questo momento incredibilmente traumatico e angosciante per loro”.