Un ritrovamento inquietante

La polizia di Novara ha effettuato un intervento che ha scosso l’opinione pubblica: una bimba di soli 14 mesi è stata ritrovata in uno stato di abbandono e con gravi carenze igienico-sanitarie. La piccola, scomparsa da oltre un anno, è stata trovata positiva alla cocaina, un dettaglio che ha sollevato interrogativi sulla sua sicurezza e sul contesto in cui viveva.

La madre, italiana, aveva denunciato la scomparsa della figlia, sottratta dal padre, un uomo straniero, che l’aveva portata via con modalità preoccupanti.

Le circostanze della scomparsa

Secondo quanto riportato dalla madre, il padre avrebbe costretto la donna a portare a termine la gravidanza per ottenere un permesso di soggiorno. Questa situazione di coercizione ha portato a un contesto familiare estremamente instabile e pericoloso. La bimba è stata affidata a una donna con precedenti penali e tossicodipendente, il che ha ulteriormente aggravato la sua situazione. Le autorità hanno avviato un’indagine per maltrattamenti in famiglia, denunciando sia il padre che la donna che si occupava della piccola.

Intervento delle autorità e futuro della bimba

Attualmente, la bimba si trova in una struttura protetta, dove riceve le cure necessarie per recuperare da un anno di abbandono e trascuratezza. È stata avviata la procedura di adottabilità, un passo fondamentale per garantire un futuro sicuro e stabile alla piccola. Le autorità competenti stanno lavorando per assicurarsi che la bimba possa ricevere l’assistenza e l’amore di cui ha bisogno, lontano da un passato così traumatico. Questo caso mette in luce la necessità di una maggiore attenzione e protezione per i minori in situazioni vulnerabili.