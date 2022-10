Una bambina di 15 mesi, in un momento di distrazione dei genitori, ha ingerito frutta secca ed è morta per asfissia.

Una bambina di un anno e mezzo è morta per asfissia in Spagna. La piccola, in un momento di distrazione dei genitori, avrebbe ingerito della frutta secca. Purtroppo nessuno è riuscito a salvarla.

Bimba di 15 mesi morta per asfissia dopo aver ingerito della frutta secca

Un solo attimo di distrazione ha portato ad una terribile tragedia. Una bambina di soli 15 mesi è morta per asfissia dopo aver ingerito della frutta secca. Purtroppo nessuno ha potuto fare niente per salvarla, né i genitori, né i medici che sono intervenuti. Il dramma è avvenuto a Villena, in Spagna. La piccola ha ingerito della frutta secca, lasciata incustodita dai genitori, come riportato da 20minutos.es. È bastato un attimo ed è accaduta una tragedia inimmaginabile.

Nessuno è riuscito a salvarla

La mamma e il papà della piccola non si erano resi conto che la figlia, di un anno e tre mesi, aveva ingerito della frutta secca, che le è rimasta in gola, impedendole di respirare. Quando si sono resi conto di quello che stava accadendo hanno portato la piccola al pronto soccorso. I medici hanno cercato disperatamente di rianimarla, ma purtroppo la bambina è morta poco dopo il ricovero. Le sue condizioni erano troppo gravi.