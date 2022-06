Bimba di 5 anni in coma riapre gli occhi ascoltando un videomessaggio di Gigi D’Alessio

Un terribile incidente dopo che si era sporta dal finestrino e una bimba in coma riapre gli occhi ascoltando un videomessaggio di Gigi D’Alessio

Arriva dalla provincia di Frosinone la storia di una bimba di 5 anni in coma che riapre gli occhi ascoltando un videomessaggio di Gigi D’Alessio. I media spiegano che la voce del cantante è arrivata alla piccola tramite un poliziotto e fa “il miracolo” atteso dai genitori.

La piccola era in coma dallo corso 11 giugno, quando aveva avuto un terribile incidente. Quale? In auto con i genitori si era sporta dal finestrina in territorio del comune di Atina, nella Val Comino, era aveva battuto il capo contro un trattore.

Riapre gli occhi ascoltando Gigi D’Alessio

I primi segni di rinnovata vitalità la bambina li aveva dati ascoltando la voce di mamma Valeria e papà Fabrizio.

Poi le era arrivato un video messaggio di Gigi D’Alessio con cui il cantante dava forza e sostegno alla sua piccola fan. Il messaggio era stato recapitato da un amico poliziotto del cantante, un uomo dello Stato in servizio presso il servizio volanti della Questura di Frosinone. E il nonno della bambina, che si chiama Giulia, ha detto ai media: “Che Dio lo benedica, un gesto di grande generosità che non dimenticheremo mai”.

“Ti aspetto presto ad un mio concerto, forza Giulia”

Ma cosa aveva detto D’Alessio alla bambina? “Ti aspetto presto ad un mio concerto, forza Giulia”. E la forza della sua fibra, unita alle parole amorevoli dei genitori, hanno costituito lo “scalino” per quel risveglio a cui ha dato un contributo anche la voce del cantante napoletano.