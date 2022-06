Bimba di 9 anni muore con la testa infestata dai pidocchi: arrestate madre e nonna

Da Tucson in Ariziona arriva la terribile vicenda di una bimba di 9 anni che muore con la testa infestata dai pidocchi: madre e nonna sono a processo

Orrore e conseguenze estreme dell’incuria negli Usa, dove una bimba di soli 9 anni muore con la testa infestata dai pidocchi: arrestate madre e nonna, con il giudice che spiega come Sandra ed Elizabeth Kraykovich, 38enne e 64enne dell’Arizona, fossero consapevoli ed incuranti delle condizioni estreme della piccola.

L’accusa per le due è di omicidio, l’omicidio di una bambina deceduta a seguito di un gravissimo caso di infestazione da pidocchi.

Bimba muore infestata dai pidocchi

In fascicolo già confluito in tribunale dopo il fermo di polizia è citato lo storico tremendo della vicenda: il 22 marzo i servizi di emergenza arrivarono in casa delle due indagate a Tucson e rinvennero la bambina esanime e “con una grande quantità di insetti sul viso.

Dopo un esame più attento si è scoperto che c’era un’enorme quantità di pidocchi nei suoi capelli“. Ci sarebbero messaggi di testo che comproverebbero come quell’incuria da cui erano scaturite patologia e morte della bambina non fosse stata colposa, ma tecnicamente dolosa. Lo spiega Law and Crime, per cui la madre aveva scritto al suo compagno il 14 e 15 marzo in merito al problema.

“Lasciala a me, ci penso io se esci”

Poi di nuovo il 21 marzo. E parrebbe che malgrado il fidanzato le avesse detto di portare la figlia in ospedale sandra non lo fece. E la nonna delle vittima e madre della correa presunta? Era consapevole della gravità della condizione e non aveva portato la piccola in ospedale, anzi, aveva detto alla figlia: “Non può andare al pronto soccorso con i suoi capelli, lasciala a me se non sei a casa“.