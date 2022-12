Bimba napoletana data in sposa a 13 anni: “Mia madre mi consegnò all’orco per liberarsi di me”

Bimba napoletana data in sposa a 13 anni: "Mia madre mi consegnò all'orco pe...

La storia di Ilde, bimba data in sposa dalla madre a 13 anni, è diventata un libro che invita le più giovani a scappare.

“Fidanzamento” forzato, violenza sessuale e matrimonio.

Ecco l’assurda vicenda risalente agli anni settanta di una bimba di 13 anni data in sposa dalla madre ad un uomo più grande di lei.

La donna era complice degli abusi ed aveva forzato il matrimonio dicendo alla figlia che tutto fosse normale. L’orco, come definito anche dalla piccola di 13 anni, aveva approfittato della situazione.

Aveva 30 anni ed accettava il fidanzamento combinato con la 13enne. Qualche volta ha provato a violentarla ma lei era così terrorizzata che “quando lo vedevo mi facevo la pipì addosso mi faceva ribrezzo il suo contatto“. Questa storia è stata raccontata da Fanpage ed è la trama del libro di Ilde Terracciano che racconta la sua assurda vicenda. Il titolo è “Scappa a piedi nudi“.

La storia di Ilde: dal matrimonio forzato ad una vita normale

La protagonista è la stessa Ilde che racconta del suo matrimonio forzato con Pietro, un pregiudicato di Ottaviano, in provincia di Napoli, che l’ha sposata quando lui aveva 30 anni e lei 13 anni. Prima di stuprarla e metterla incinta, però, Pietro costrinse la piccola ad assistere ad un rapporto sessuale tra lui e una prostituta così che lei le insegnasse come fare. Dopo i maltrattamenti e i pestaggi, l’orco riuscì a violentare la 13enne e metterla incinta.

Con il passare del tempo lui fu arrestato e lei rinchiusa prima in un manicomio dalla madre e, una volta uscita, in prigione perché aveva commesso dei reati. Nonostante tutto, però, Ilde è riuscita a salvarsi, trovare un lavoro e mettere su famiglia.