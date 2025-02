C’è ancora tanto da chiarire sulla tragica morte di una bambina di 9 mesi ad Acerra, sbranata dal cane di famiglia, un Pitbull, sul quale però fino a ora non sono state trovate tracce organiche della piccola.

Bimba uccisa da Pitbull ad Acerra, intervengono i nonni: la straziante dichiarazione

Ci sono ancora molti punti da chiarire sulla morte della piccola Giulia, soprattutto dopo che è stato accertato che il padre della piccola aveva assunto hashish. L’uomo è infatti indagato per omicidio colposo e omesso soccorso. Non è infatti ancora chiaro se il padre fosse davvero a casa con la bimba oppure no, né è chiaro se la piccola sia caduta dal letto e poi sbranata o se invece sia stata trascinata già dal Pitbull. Ricordiamo che sul cane fino a ora non sono state però trovate tracce organiche della bimba. Il Corriere della Sera ha riportato le parole dei nonni materni della piccola: “questo dramma non si cancellerà mai dalla vita di tutti noi. Gli ho detto centinaia di volte di togliere quel cane dall’appartamento.”

Bimba uccisa da Pitbull ad Acerra: cosa non torna

Come detto al momento non sono state trovate tracce organiche del Pitbull, Tyson, sulla piccola Giulia. Il cane è stato ora affidato all’Asl di Napoli 2, insieme all’altro cane di famiglia, da dove però fanno sapere che per ora non hanno riscontrato alcun segno di aggressività o di intolleranza visiva e che sul loro comportamento non c’è nulla da riferire al magistrato. Nella vicenda c’è qualcosa che non torna, a partire dalle dichiarazioni del padre della bambina, che prima aveva detto che erano stati aggrediti fuori casa da un randagio, per poi invece dire di aver trovato la figlia in una pozza di sangue perché sbranata dal cane di famiglia. Il 25enne, tra l’altro, non avrebbe sentito né il cane né le urla della bambina addentata al volto. Da qui è scattato il test tossicologico che ha accertato che l’uomo aveva assunto della droga.