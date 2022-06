Bimbo di 11 anni cade dalla bici e si infilza il manubrio nell’addome: è grave

Cade dalla bici e viene trasportato urgentemente a Bologna. Il manubrio gli infilza l'addome ed ha il polso rotto.

Il bimbo di 11 anni che è caduto dalla bici e gli si è infilzato il manubrio nell’addome era con la mamma. Sembra che il ragazzino sia caduto autonomente. Forse ha perso il controllo della sua bici.

Un bimbo di 11 anni cade dalla sua bici e gli si infilza il maubrio nell’addome

La vicenda risale a ieri sera, 28 giugno 2022, alle 20.00 circa. L’11enne era con la mamma sul tratto di pista ciclabile che collega Pieve a Cento, in provincia di Ferrara, nel Lazio. La caduta è avvenuta in via Ponte Reno. Le condizioni del ragazzino sono apparse subito gravi ed è stato trasportato di corsa in ospedale.

I soccorsi e le indagini

Sul posto sono giunti immediatamente i soccorsi. Il 118, oltre ad un’ambulanza, ha fatto decollare anche un elicottero per trasportare il piccolo all’ospedale Maggiore di Bologna in condizioni gravissime.

Al momento l’11enne è ancora ricoverato ed oltre all’addome lesionato dal manubrio della bici, presenta una frattura al polso. I carabinieri, dopo l’incidente, hanno iniziato le indagini concludendo che nessuno è stato responsabile per la caduta del ragazzino.