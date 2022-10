La displasia scheletrica lo ha tenuto in costante pericolo, bimbo di 3 anni va a casa per la prima volta: non aveva mai lasciato l'ospedale dalla nascita

Arriva dagli Usa la commovente storia di un bimbo di 3 anni che va a casa per la prima volta e che non aveva mai lasciato l’ospedale dalla nascita: mille giorni e passa in cui Francesco Bruno ha dovuto combattere con una rara malattia e in cui i suoi genitori hanno parlato di lui a sette fra sorelle e fratelli senza che lo potessero conoscere.

Il piccolo ha trascorso i primi due anni e dieci mesi di vita in una stanza di un ospedale pediatrico dell’Illinois, a Chicago.

Bimbo va a casa per la prima volta

Ma perché? Francesco è affetto da una patologia che lo costringe alla continua osservazione medica e solo il 10 ottobre ha ottenuto dal Rabida di Chicago disco verde per tornare a casa con i suoi. Sua madre Priscilla ha detto alla Cbs: “Mi hanno detto che quando sarebbe nato, sarebbe vissuto solo per 30 minuti, è davvero un miracolo che sia con noi oggi”.

Di quale malattia soffre “Cesco”? Si tratta di una rara patologia genetica nota come “displasia scheletrica” ed è un disturbo che colpisce circa un bambino su 5mila. Cosa fa? Cagiona uno sviluppo anormale delle ossa, delle articolazioni e della cartilagine. Francesco ad esempio è stato colpito soprattutto alle costole con grave danno per la crescita dei polmoni.

La lotta di Emanuele e Priscilla

Emanuele e Priscilla, i genitori, hanno potuto solo attendere che i medici dessero loro una qualche speranza, aspettavano e studiavano, sulla base delle indicazioni fornite dai medici, come prendersi cura di lui quando sarebbe tornato a casa.

E proprio il papà Emanuele Bruno ha detto: “Il fatto che siamo qui in piedi, quasi tre anni dopo, a parlare di lui è già un miracolo secondo me, siamo felicissimi, ma anche nervosi, tesi e un po’ spaventati. Quello che proviamo è un misto di emozioni”.