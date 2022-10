Bimbo di 4 anni morto a lezione di nuoto, aveva chiesto alla madre: “E se affogo?”

Una morte difficile da spiegare quella avvenuta ad un bimbo di appena 4 anni. Il piccolo aveva chiesto alla madre se sarebbe potuto affogare.

La morte del piccolo Israel “Izzy” Scott è tanto assurda quanto difficile da spiegare. La vita del bimbo è stata infatti spezzata a soli 4 anni durante una lezione di nuoto che si stava svolgendo in una piscina di Augusta nello Stato della Georgia negli USA.

Poco prima di morire aveva chiesto alla madre se sarebbe potuto affogare. È stato tuttavia in seguito al successivo allontanamento di quest’ultima che il dramma si è consumato.

Bimbo muore durante la lezione di nuoto: la vicenda

Potrebbero diversi i diversi gli elementi della vicenda sui quali fare luce. Ad ogni modo, stando a quanto si apprende, pare che l’istruttore abbia chiesto alla madre di allontanarsi. La madre tuttavia, finché si trovava sulla sua auto, sarebbe stata richiamata da un altro genitore.

Interpellata dalla stampa locale la donna ha raccontato di aver compreso ciò che era accaduto non appena ha visto le lacrime dell’uomo.

L’intervento dei soccorsi

Il piccolo in seguito a ciò, è stato trasferito dapprima al Burke Medical Center quindi al Children Hospital of Georgia. Ormai però era troppo tardi. Il piccino era senza ossigeno da diverso tempo nonostante sia stato possibile recuperare il battito cardiaco.

A causa di ciò non è stato fatto altro se non dichiarare la morte cerebrale del bambino. L’istruttore non risulterebbe comunque indagato: quest’ultimo non sarebbe stato in grado di spiegare come ciò possa essere accaduto in quanto non si sarebbe reso conto delle difficoltà del piccolo.