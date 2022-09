Bimbo di 6 anni schiacciato da un armadio in casa a Vercelli: ricoverato in codice rosso

La chiamata al numero di emergenza e l'arrivo dei soccorsi, bimbo di 6 anni schiacciato da un armadio in casa: è grave ma non in pericolo di vita

Dramma in Piemonte, dove un bimbo di 6 anni rimane schiacciato da un armadio in casa a Vercelli ed è stato ricoverato in codice rosso: il grave incidente domestico si è verificato nelle prime ore del mattino di oggi, 13 settembre, in un’abitazione di Livorno Ferraris.

Poco prima delle otto del mattino il numero di emergenza ha ricevuto una chiamata dei genitori della vittima.

Bimbo di 6 anni schiacciato da un armadio in casa

Una unità del 118 è arrivata a razzo ed ha disposto il trasporto via aerea del piccolo in codice rosso all’ospedale pediatrico Regina Margherita di Torino. Lì il bambino è stato ricoverato e tuttora verserebbe in condizioni gravi ma parrebbe non in pericolo di vita.

Sul posto anche l’elisoccorso che è atterrato poco distante da Corso Leone Giordano, dove si è consumato il dramma. Poco chiara la dinamica dei fatti, pare che il bambino sia stato schiacciato da un armadio.

Un grosso mobile gli è rovinato addosso

Come abbia fatto un mobile presumibilmente voluminoso a perdere stabilità e rovinare addosso al piccolo non è ancora stato stabilito. Quel che è certo è che il condominio in cui è avvenuto l’incidente è tutto in apprensione per le sorti del piccolo, che con la sua famiglia e secondo Fanpage in quella zona si sarebbe trasferito da poco tempo.