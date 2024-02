Bimbo di 8 anni ha un pezzo di matita nei polmoni: salvato

Bimbo di 8 anni in terapia intensiva per un pezzo di matita nei polmoni

Il bimbo di 8 anni è stato ricoverato in terapia intensiva pediatrica a Milano, delicato intervento al Policlinico. Le sue condizioni di salute

L’episodio di Andrea, un bimbo di 8 anni che ha inalato un pezzo di matita, causando un’occlusione del bronco principale destro dei polmoni, mette in evidenza la serietà dei rischi legati all’inalazione di corpi estranei nelle vie respiratorie dei bambini. Questo caso fortunatamente si è risolto positivamente grazie a un intervento delicato di endoscopia che ha permesso la rimozione del corpo estraneo,

consentendo al bambino di ristabilirsi completamente.

Bimbo inala pezzo di matita, il ricovero in terapia intensiva

Nessuno si era accorto che un pezzo di matita si fosse insinuato nel polmone di Andrea, causando una chiusura parziale, fino a quando le sue condizioni non si sono aggravate al punto da richiedere il ricovero nella Terapia Intensiva Pediatrica del Policlinico di Milano.

È stato un momento di grande apprensione per tutti, ma grazie alla pronta e competente azione del personale medico, il frammento è stato rimosso con successo, trasformando ciò che poteva essere stato un dramma in un lieto fine.

Pezzo di matita nel polmone, i sintomi di Andrea

La storia di Andrea ha avuto un inizio difficile, come descritto dall’Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico (IRCCS) di via Sforza. È iniziata con l’insorgenza improvvisa di una tosse intensa, seguita nelle settimane successive da ricorrenti infezioni respiratorie e dalla necessità di supporto con l’ossigeno. La gravità della situazione ha richiesto il ricovero in Terapia Intensiva Pediatrica (TIP), dove i medici hanno finalmente identificato la causa principale di tutti i problemi: un pezzetto di matita inalato accidentalmente un mese prima, che aveva completamente occluso il bronco principale destro dei polmoni.

Grazie alla pronta scoperta e all’intervento chirurgico delicato del team medico, il corpo estraneo è stato rimosso con successo. Andrea ha guarito completamente ed è ritornato alla sua vita quotidiana.

Questo episodio sottolinea l’importanza della tempestività nel diagnosticare e affrontare le emergenze mediche, anche quando la causa non è immediatamente evidente, e l’importanza di una stretta sorveglianza nella prevenzione di incidenti simili.