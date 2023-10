Dramma in provincia di Treviso, dove un bambino di soli 11 mesi ha perso la vita mentre si trovava al suo asilo nido. Il piccolo è morto nel sonno per cause che saranno stabilite dall’autopsia già disposta sul suo corpo.

Bimbo morto nel sonno all’asilo: il dramma

A raccontare la vicenda per primo è stato il ‘Gazzettino’ che ha spiegato come il bimbo si sia coricato, come sempre accadeva nell’asilo, per un rapido riposino quando ad un tratto il suo cuore ha smesso di battere. Quando le maestre del piccolo asilo di paese si sono accorte di quanto stava succedendo era ormai troppo tardi: a nulla sono serviti i diversi tentativi di rianimazione. Per il bimbo di 11 mesi ormai non c’era più nulla da fare.

Bimbo morto nel sonno all’asilo: indagate le maestre

Il giornale spiega anche che il pm ha aperto un fascicolo di indagine sulle due educatrici: “Si tratta di un atto a garanzia delle persone coinvolte, in modo che possano partecipare con un loro consulente agli accertamenti che verranno disposti” – spiega il procuratore Marco Martani. Il bimbo potrebbe essere stato vittima della cosiddetta ‘morte in culla‘ o potrebbe essere morto per altre cause che verranno presto alla luce.